Vidéo-Affaire Karim Wade : L’UJTL dénonce "la légèreté journalistique" des propos de Cheikh Yérim Seck

En conférence de presse hier, le secrétaire général de l’Ujtl à dénonce ce qu'il qualifie de légèreté journalistique, à savoir les propos de Cheikh Cheikh sur Karim Wade. « Quand le gouvernement de Macky Sall avait agité la traque des biens mal acquis, vous avez dit qu’il n’allait pas me mettre en prison. Quand il m’a mis en prison, vous m’avez donné la garantie que je n’allais pas durer en là-bas, j’ai fait trois ans et demie. Maintenant, si je reviens au Sénégal et qu’on emprisonne à nouveau, vous allez dire quoi ? », aurait dit selon Yerim Seck, l’ancien ministre d’Etat à un de ses conseils, avec qui il discutait de son retour au Sénégal pour la Présidentielle de 2019. Pour le député Toussaint Manga, Cheikh Yérim Seck aurait pu gagner en crédibilité en allant au fond de sa pensée, en divulguant le nom de l’avocat en question. Suivez la vidéo.