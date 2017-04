Vidéo-Affaire Khalifa Sall: Alioune Ndoye invite l’intelligentsia sénégalaise à poser le vrai débat

En marge de la Rentrée politique de la première coordination du PS organisée par le MEES qui s’est tenue ce samedi 22 avril, le maire de Dakar Plateau n’a pas voulu se prononcer sur ses camarades de Parti qui sont en détention. Sans prendre position, Alioune Ndoye est d’avis que le tintamarre autour de l’affaire Khalifa Sall n’est que de simples détails. Mieux, il a invité la classe politique et les intellectuels à poser le vrai débat et définir de façon précise la relation entre les élus et la population.

