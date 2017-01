Vidéo: Affaire du Grand Théâtre, Pape du groupe 'Pape et Cheikh' lâche: " on paie pour avoir de la lumière et faire travailler les techniciens'"

Entre l'administrateur du Grand théâtre, Keyssi Bousso et les artistes, le bras de fer se poursuit. Ces derniers ont tenu un point de presse ce mardi 17 janvier dans les locaux du nigth-club Miami. Venu participer à la rencontre, Pape du groupe ''Pape et Cheikh'' continue de ruminer sa colère. En effet, lors de la célébration de leur anniversaire au Grand Théâtre, le groupe a eu la surprise de voir les rideaux baissés sous les yeux du public. Ainsi, l'un des membres du groupe en l’occurrence Pape est revenu sur cet incident et accuse: '' on nous fait payer pour que la lumière soit allumée mais aussi pour que les techniciens travaillent''.

