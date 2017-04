Vidéo Ahmad Khalifa Niasse : «Pourquoi Y en a marre et le groupe de rap Keur Gui sont d’obédience et d’inspiration satanique et homosexuelle »

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2017 à 08:00



Dans cet entretien exclusif avec Leral.net, Ahmad Khalifa Niasse a persisté et signé que le mouvement Y’en a marre et le groupe de rap Keur Gui dont les pensionnaires sont Kilifa et Thiat sont d’obédience et d’inspiration satanique qui ont pour dessein, avec l’aide de certains lobbies et ONG, de défendre l’homosexualité. Le marabout a décrypté le Y de Y en a marre, le choix du vendredi, de la couleur noire et de la place de l’Obélisque pour faire leur manifestation du 7 avril. Ahmad Khalifa Niasse estime aussi que le but du mouvement est finalement de contester la religion et de ainsi de faire voter des lois favorables à l’homosexualité. C’est pourquoi le marabout niassène a aussi invité les Sénégalais doivent aller sur Youtube pour faire davantage de recherches sur ses allégations.

