Vidéo : Al Khayri Mbathio Ndiaye: 5 millions comme dot, Mbathio serait en train de faire ses valises pour…

Les radars d’Allodakar qui ne cessent de fouiner depuis l’annonce du mariage de la sulfureuse Mbathio Ndiaye, émettent quelques signaux provenant des proches de l’artiste. L’auteur de "Thiopaty" s’est effectivement pendue même si c’est simplement le mariage religieux qui a été scellé, en attendant les noces que la chanteuse voudrait grandioses, d’ici au retour prévu à Dakar de son mari, un puisant homme d’affaires sénégalais basé en Angleterre. Seulement à force de creuser, nous sommes en mesure de dire que cette liaison qui a aboutit au Al Khayri ne date pas de longtemps. La source qui révèle que l’ex-danseuse à reçu 5 millions comme dot, explique que le sort qui s‘était abattue sur Mbathio lui a finalement été bénéfique. Cette « amie » de Mbathio explique que c’est suite au scandale des photos de nu publiées sur Wathsapp, que la liaison s’est établie. Alors que tout le monde pensait que cet épisode allait affecter durablement la vie sentimentale de la chanteuse, ce fut le contraire, car l’interprète de "Thiopaty" a vu souffler autour d’elle un vent de soutien et de solidarité, jusqu’en dehors des frontières.



Et parmi ces Sénégalais sensibles, chez la reine d’Angleterre, il y en avait, comme son mari, qui vantait la beauté de cette danseuse au point d’établir des connexions avec ses connaissances. De fil à aiguille, cette flamme s’est vite transformée et la passion amoureuse s’est invitée dans les relations qui, selon notre source, expliquent les déplacements fréquents de la chanteuse ces derniers temps en Europe. Aux dernières nouvelles, Mbathio serait en train de faire ses valises pour rejoindre son homme en attendant les noces prévues à Dakar sous peu. Nous y reviendrons…



