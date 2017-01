Vidéo-Aliou Cissé Coach des Lions du Sénégal: « on va travailler, à persévérer, à l'avenir l'équipe sera meilleure … » L’entraîneur du Sénégal à la suite de sa descente d'avion s'est exprimé face à la presse nationale. Et Aliou Cissé a bien regretté l'élimination de l'équipe en quarts de finale de la Can 2017. Ainsi, il promet de mieux faire pour instaurer une équipe meilleure dans l'avenir.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Janvier 2017 à 21:12 | | 0 commentaire(s)|



