Vidéo : Alioune Badara Diop de l’APR et DG de l’ONAS invite les jeunes à avoir beaucoup plus d’envie que d’en avoir marre

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Avril 2017 à 15:21 | | 0 commentaire(s)|

Le Yendou républicain de Blacoss a été une tribune pour le responsable politique de l’APR Alioune Badara Diop par ailleurs DG de l’ONAS de tirer sur l’opposition et de lancer un appel à la jeunesse de Saint- Louis et du Sénégal au travail. « Il faut avoir de l’envie dans la vie en fournissant des efforts et qu’on parvient à prendre en charge les préoccupations de sa famille , de sa ville et de son pays » a-t-il lancé à la jeunesse. Et il invite celle-ci à être beaucoup plus envieuse dans la vie que d’en avoir marre. Et il cloue au pilori sans les nommer le mouvement Y’en à marre et l’opposition. Selon Alioune Badara Diop il y a actuellement deux types de politiciens à l’approche des législatives. Il s’agit les singletons politiciens qui font la politique et qui ne représentent que d’eux- mêmes et qui utilisent les médias pour attaquer , faire de l’amalgame et surtout donner de fausses informations. « Ceux là ne débattent jamais sur les réalisations du chef de l’Etat dans des secteurs bien précis » dira Alioune Badara Diop. L’autre type de politicien , à en croire le DG de l’ONAS ceux sont les « électionivores » ( terme qu’il a créé de lui-même). « Ceux sont des gens qui créent des mouvements pour tenir des discours dissidents en haut et pour marchander en bas des positions , mais qu’ils sachent que c’est de la peine perdue car ça ne passe pas avec le chef de l’Etat Macky Sall ni avec notre responsable local Mansour Faye » a-t-il dit.

Ndaractu.net



