Vidéo-Alpha BLONDY: " Ce cri du cœur n’est pas un appel à la violence,mais..."

Alpha BLONDY: " Ce cri du cœur n'est pas un appel à la violence,mais..."

À messieurs les présidents de l’Union Africaine et à messieurs les présidents de la CEDEAO .

Permettez-moi de vous interpeller pour vous dire que nous peuples Africains, qui comptions sur vous pour nous défendre et pour nous protéger, nous sommes surpris et stupéfaits par votre silence devant la situation révoltante, humiliante et inacceptable que vivent vos ressortissants, nos frères,nos sœurs,nos fils et nos filles vendus comme esclaves en Lybie (pays membre de l’union Africaine).



Vous et vos services de renseignements avez dû voir le reportage de CNN sur la vente aux enchères en tant qu’ esclaves de vos ressortissants, en captivité en Lybie (au moment même où je vous parle).

Qu’est-ce que vous attendez pour réagir et intervenir ???

Mais qu’est-ce que vous attendez donc ?!

Ce cri du cœur n’est pas un appel à la violence,mais je demande à tous les Africains et à toutes les personnes qui ont été choquées par cet acte qui constitue un crime contre l’humanité d’assiéger toutes les ambassades lybiennes dans leur pays respectifs , jusqu’à la libération totale de tous les captifs en territoire Lybien.

Si les présidents de l’union Africaine et de la CEDEAO nous donne l’impression d’avoir démissionnés alors la société civile est obligée de prendre ses responsabilités devant l’histoire...

