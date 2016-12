Vidéo-Alpha Condé vole au secours de son ami Yaya Jammeh : "Tout le monde sait que moi j’ai d’excellentes relations…"

Après la Mauritanie qui a envoyé un émissaire à Jammeh, voilà un autre président de la sous-région qui appelle toujours Jammeh « président » et qui affiche son désaccord quant à toute intervention militaire en Gambie. En visite d’Etat en Turquie, Alpha Condé a dit a réitéré son amitié à Yahya Jammeh et s’oppose à toute guerre menée contre lui. A la télévision turque, le chef de l’Etat guinéen, repris par mediaguinee, comprend le président sortant gambien à qui il trouve des circonstances atténuantes.



«Le grand problème qu’on a en Afrique c’est qu’il faut qu’on assure. Quand quelqu’un perd le pouvoir, il faut qu’on le rassure. C’est-à-dire qu’on ne va pas le poursuivre, poursuivre ses partisans ou sa famille. Tant qu’on ne donne pas de garanties au chef d’Etat qui partent, ils ont peur qu’il y ait une chasse aux sorcières », explique Alpha Condé.



Allant plus loin, l’homme fort de Conakry ajoute : « Tout le monde sait que moi j’ai d’excellentes relations avec le président Yahya Jammeh. Il l’a dit dans Jeune Afrique qu’il n’a que deux amis en Afrique: le président Mugabe et moi (…). J’espère que le moment venu, nous allons discuter avec lui pour qu’on essaye de trouver une solution. Je ne crois pas que l’intervention militaire soit une bonne solution. L’intervention militaire entraîne toujours des morts. J’espère qu’on pourra l’éviter par le dialogue ».



Source: Walfnet