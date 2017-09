Vidéo-Amath Suzanne Camara : "Youssou Touré n'a plus sa place à l'Apr. C'est quelqu'un qui ne vit que du chantage et des sinécures…" Le coordonnateur adjoint du réseau des enseignants de l’Apr fustige la sortie au vitriol de Youssou Touré contre le Président Macky Sall. Sans le citer, nommément, Amath Suzanne Camara déclare se «démarquer totalement de ses propos» et ajoute que son camarade n’a plus de place en leur sein. "Nous enseignants de l’Apr soutenons le Président Macky Sall. Ce n’est pas des énergumènes qui vont nous empêcher de travailler pour l’intérêt des populations. Tous les enseignants de l’Apr condamnent fermement ces propos injurieux, qui font honte à la corporation (...) Un enseignants qui ne vit que du chantage, obnubilé par des postes, ne mérite pas de rester dans le parti ».



