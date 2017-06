Vidéo-Asamoah Gyan révèle consulter des marabouts: La raison

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juin 2017 à 22:53 | | 0 commentaire(s)|

Le capitaine des Black Stars de Ghana, Asamoah Gyan, a suscité un énorme débat, et surtout une polémique récurrente dans le football en révélant qu’il consulte des marabouts, ainsi que des pasteurs pour se fortifier lors des matchs. L’attaquant des Black Stars a déclaré que le football lui-même est de nature spirituelle, et les prières de marabouts et de pasteurs sont les voies les mieux indiquées pour réussir.

Asamoah Gyan a indiqué que le public a diabolisé l’utilisation de marabouts dans le sport, ajoutant que le football est un «travail spirituel».

Il n’ y a rien de mal à les consulter pour prier pour un individu Il a noté que les marabouts appelé communément « Mallams» au Ghana, sont comme les pasteurs, mais dans la religion islamique et, en tant que tel, il n’y avait rien de mal à les consulter pour prier pour un individu.

« Vous ne pouvez pas simplement vous lancer et dire que vous allez jouer au football parce que c’est un exercice spirituel », a déclaré Gyan lors d’une interview télévisée.

« Les gens ont juste utilisé le mot Mallam pour signifier quelque chose hors de ce monde. Tout comme les pasteurs mènent les chrétiens dans les prières, les Mallams mènent les musulmans dans la prière ».

« Alors il n’y a rien de mal qu’ils prient pour que vous obteniez du succès dans votre carrière, ou récompenser tout effort dans votre vie ».

« Vous aurez besoin d’une force spirituelle avant d’entrer en jeu, et ce n’est pas seulement pour le football, mais toutes les autres activités ».

Gyan a admis qu’il a un père spirituel qui le fortifie, et prie pour lui, avant de partir jouer un match de football.

Il y a eu des débats continus sur la question de savoir si les sportifs africains utilisent le vaudou ou non, mais le buteur ghanéen soutient que prier avec le clergé islamique ou le pasteur, ne doit pas être diabolisé.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook