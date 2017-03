Vidéo-Attaque à Orly: des images de vidéo surveillance montrent l'agression de la militaire

Une vidéo des caméras de vidéosurveillance de l’aéroport parisien d’Orly a été dévoilée ce lundi. Sur ces images, il est possible de voir Ziyed Ben Belgacem, l’auteur de l’attaque commise samedi dernier, jeter au sol son sac contenant des hydrocarbures. Avant d’être abattu, l'homme s'empare du fusil d’assaut de la militaire qu'il a prise en otage après un corps-à-corps de plus de deux minutes. Il l'a notamment attrapé avant de lui coller son revolver sur la tempe. Mais dès qu'il s'est écarté d'elle, les autres soldats ont tiré, à trois reprises, avant qu'il ne s'écroule.



D'un contrôle d'identité à une agression

Ziyed Ben Belgacem s’est fait arrêté samedi matin lors d'un contrôle routier à Garges-lès-Gonesse, dans le Val-d'Oise. Après avoir présenté ses papiers, ce Français d'origine tunisienne de 39 ans a tiré sur un policier avec un revolver à grenaille, le blessant légèrement à la tête, avant de prendre la fuite.



Il a ensuite roulé jusqu'à un bar de Vitry-sur-Seine, plus au sud, où il a ses habitudes. Là-bas, l’auteur de l’attaque à Orly a mit en joue des clients, tiré sans faire de blessés et abandonné son téléphone sur place. Il est ensuite reparti avant d’abandonner sa voiture, d’en voler une autre et de se rendre à l'aéroport d'Orly, dans le Val-de-Marne.



Cocaïne, cannabis et machette

D'après les analyses toxicologiques réalisées dimanche à l'issue de l'autopsie, Ziyed Ben Belgacem était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants -cannabis et cocaïne- au moment des faits. Les enquêteurs avaient d'ailleurs découvert quelques grammes de cocaïne à son domicile de Garges-lès-Gonesse ainsi qu'une machette. Sur lui ont été retrouvés 750 euros, un exemplaire du coran, un paquet de cigarettes et un briquet. Son téléphone, abandonné dans le bar de Vitry-sur-Seine, est en cours d'exploitation.