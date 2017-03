Vidéo: Avec son hôpital mobile, Marième Faye Sall, la "Première servante du peuple" sert le sourire à Bargny C'est connu: la santé et l’éducation sont deux facteurs essentiels au développement d’une population. Consciente des conditions de vie assez difficiles de nombre de citoyens sénégalais et même "d'hôtes étrangers vivant parmi nous", la Première Dame, Marième Faye Sall, a encore élargi son champ d'actions caritatives à travers l'unité médicale mobile de la fondation "Servir le Sénégal".

Sur ces images et témoignages assez révélatrices, Mme Sall est au chevet de la population de Bargny. Qui ont donc bénéficié de soins médicaux gratuits.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mars 2017 à 14:37



Des informations glanées, elle a eu l’occasion d’organiser à plusieurs reprises, sans tambour ni trompette, avec l’aide d’un pool de médecins rompus à la tâche, des "camps thérapeutiques" dans des régions reculées du Sénégal "et a donc pu ainsi se rendre compte du manque d’accès de cette population pauvre aux soins de santé spécialisés".





Selon cette dame A. Ndoye rencontrée à Bargny, au delà des soins offerts, la Première Dame a soulagé plus d'un, de par sa présence. Poursuivant, elle confie: "Lorsqu'une personne, où qu'elle se trouve dans le pays, est malade, souffre en silence parce que démunie, dépendante, quelquefois incapable de communiquer par la parole et qu'on a comme moi des douleurs dans le corps, le plus important, ce ne sont pas les perfusions, les pansements entre autres, mais bien plutôt le sourire, un regard.



Marième Faye nous a regardés, elle a souri à tous. Sa présence rassure et une main qui ne vous considère pas comme un objet, mais comme une personne, c'est là que la démarche de soin prend tout son sens. Marième Faye Sall devrait plutôt être surnommée la première servante du peuple"



Ibra, un vieux aux cheveux de cendre, écoutant la dame, toute enthousiaste, d'opiner du bonnet avant d'abonder dans le même sens. "La communication est fondamentale. Quand on prend en charge quelqu'un et qu'on lui donne les éléments de compréhension de sa situation, l'inquiétude et la souffrance diminuent. C'est ce qu'a fait Marième et toute l'équipe médicale. Bref, ils ont fait preuve de ce qui est rare de nos jours: le don de soi, la disponibilité à son prochain qui souffre, l'oreille attentive... C'est réconfortant. Même les superlatifs du Larousse ou du Robert ne suffiront pour remercier Mme la Première Dame du Sénégal"



Cela dit, dakarposte a pu glaner que cet hôpital mobile de la fondation Servir le Sénégal comprend plusieurs unités spécialisées. Il a été équipé en matériel médicale nécessaire pour différentes maladies, pouvant fournir les soins nécessaires aux patients.



Une marée humaine de patients a pu bénéficier gratis des services de cette unité de soins mobile. Vieux, femmes, jeunes, bref toutes les couches Bargnoises et même d'autres fiefs ont été pris en charge par une équipe médicale composée de médecins généralistes et spécialistes.(...)





Mamadou Ndiaye dakarposte

