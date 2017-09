Vidéo- Awa Guèye, vice-présidente déplore le non-respect de la parité à l’Assemblée nationale

La deuxième présidente de l’Assemblée nationale, Awa Guèye dit « regretter le non-respect de la parité », dans la composition du bureau de l’Assemblée nationale. En entretien avec Leral, elle a lancé un appel aux chefs de partis et de coalitions, à prendre leurs responsabilités et éviter de « violer une loi déjà votée » par l’Assemblée. Elle a, par ailleurs salué le travail de la législature sortante, et appelle les membres de la nouvelle équipe à s’inscrire leurs démarches dans la continuité, tout en corrigeant les « imperfections ».



