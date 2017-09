Vidéo-Awadi sur l’affaire Kémi Séba: «Expulser un frère pour des intérêts extérieurs, c’est très grave »

Dj Awadi s’est aussi indigné de l’expulsion de l’activiste Kémi Séba, du Sénégal vers la France.



«Quel que soit le passeport qu’il peut avoir, Kémi est un africain. Il n’a pas besoin de le prouver. Si aujourd’hui, on arrive à expulser un frère (africain) pour des intérêts extérieurs, c’est vraiment très grave », s’alarme le rappeur et militant panafricaniste.



Il prenait part à la conférence de presse organisée conjointement par le mouvement Y ‘en a marre et l’Ong Urgences panafricaines.