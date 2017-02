Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Vidéo: Ayem fait une incroyable folie pour son fils… Rédigé par leral.net le Lundi 27 Février 2017 à 16:58 | | 0 commentaire(s)| Quand on aime, on ne compte pas. Et s'il y en a bien une qui a compris ce fameux adage, c'est la jolie Ayem ! La jeune femme est raide dingue de son petit garçon âgé de 8 mois, et elle vient de lui offrir un cadeau de dingue... Vous allez voir qu'elle a fait les choses en grand !

Ayem Nour est une maman comblée. Elle est totalement transformée depuis la naissance de son petit garçon qui a maintenant huit mois. Rien n’est trop beau pour celui qu’elle surnomme affectueusement "l’homme de sa vie". Il ne fait aucun doute que la maternité l’a transformée, et qu’elle est plus épanouie que jamais. Même si elle s’est malheureusement séparée du père de son enfant…



UN INCROYABLE CADEAU HORS DE PRIX



Toujours est-il qu’Ayem gâte son petit bonhomme autant qu’elle le peut. L’enfant a donc le droit à des vêtements de grandes marques, des chaussures de luxe… et la jeune femme affiche tous les cadeaux (ou presque) sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, elle n’a pas hésité à poster la photo du dernier cadeau qu’elle a fait à son bébé !

Comme vous pouvez le voir sur cette photo, Ayem Nour a offert à son fils sa première voiture. Et attention, pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit d’une Bentley miniature ! Il est vrai que c’est trop mignon, mais ça coûte cher. Environ 315 euros tout de même…



Bien évidemment, cette photo a fait polémique. Mais après tout, si elle a les moyens d’offrir cet objet à son fils, pourquoi pas… En tout cas, on a hâte de découvrir son bébé au volant de sa nouvelle voiture… Que pensez-vous de cet incroyable cadeau ? On attend vos avis !



potins.net



Accueil Envoyer à un ami Partager