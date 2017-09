Vidéo-Aymerou Gningue:"Le Groupe parlementaire de l’opposition ne devrait pas avoir de commission, mais…"

Quand on fait la répartition des commissions entre le groupement parlementaire de la majorité et celui de l’opposition, ce dernier ne devrait même pas en avoir une, mais comme on a arrondi au plus haut nombre, on leur a donné une commission, a révélé le Président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar.

Selon Aymerou Gningue qui s’est félicité de la démarche consensuelle qui avait prévalu ce mercredi, à l’ordre du jour, la ratification des 11 commissions, le règlement intérieur de l’Assemblée nationale a encore été respecté dans sa vigueur.



