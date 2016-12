Vidéo: Azealia Banks accusée d'avoir tué des poulets dans son dressing

Azealia Banks enchaîne les polémiques. Dans une vidéo postée sur Instagram vendredi soir, la rappeuse de 25 ans a dévoilé l'intérieur de son dressing, et ce pour le plus grand dégoût des internautes. En effet, les murs et le plancher de son placard sont tapissés de ce qui semble être des plumes et des cadavres de poulets.



Trois années de brujeria



Si la vidéo en question a été supprimée peu après sa diffusion, elle a toutefois été capturée et publiée sur un compte fan de la chanteuse. On l'y voit, masque sur les yeux et outil à la main, expliquer qu'elle pratique la sorcellerie depuis maintenant trois ans.