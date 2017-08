Vidéo – Baba Aïdara: « Assane Diouf risque d’être déporté. 91% des émigrés qui ont fait ce cachot, ont…"

On a sait un peu plus sur la prison où Assane Diouf est actuellement détenu au Etats-Unis. Le Sénégalais qui insultait Macky Sall et certaines autorités du pays sur les réseaux sociaux, est embastillé dans une prison appelée Oakdale detention center. Selon Baba Aidara, 91% des émigrés qui ont fait cet cachot, ont été tous déportés vers leurs pays d’origine. C’est pourquoi d’ailleurs, un aéroport a été construit aux alentours de ladite prison. Ce qui laisse craindre une imminente déportation de Assane. Peut-on dire donc qu’Assane Diouf a un pied au Sunugaal et un autre aux Etats Unis ? Sans savoir lequel va joindre l’autre, ne vendons pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué.