Vidéo- Babacar Ndao ancien ministre sous Wade se prononce sur l'arrestation de Khalifa Sall" ce qui vient de se passer est le franchissement d'une ligne rouge"

L'ancien ministre sus Abdoulaye Wade et actuel conseil dans la commune de Grand Yoff entre dans la danse. En effet, depuis l'arrestation du maire de Dakar Khalifa Sall, les soutiens ne manquent point. Et Babacar Ndao en fait parti seulement regrette -t-il, "la caisse d'avance pour ce dernier n'est autre qu'une cisse noire logée à la mairie de Dakar. Il poursuit et charge le pouvoir actuel " ce qui vient de se passer est le franchissement d'une ligne rouge", mentionne Babacar Ndao.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2017 à 06:30 | | 0 commentaire(s)|