[Vidéo] Balla Gaye 2 – Gris Bordeaux, les images de la signature de contrat en exclusivité …

Regardez la signature de contrat entre Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux. Le manager Babou accompagné d’un jeune surnommé Étudiant ont représenté Double Less père et manager de Balla Gaye 2 qui est présentement allité. Du coté de Gris Bordeaux c’est Bouba Thiaw secrétaire générale de l’écurie de Fass qui a paraphé le contrat. des images exclusives





Serigne Fallou Luc Nicolai vient de décrocher le jackpot. Les managers de Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux sont actuellement entrain de signer le contrat dans un hôtel à Dakar. Le cachet global du combat tourne autour de 200 millions. Vu le contexte des élections législatives le combat ne peut se tenir en fin de saison. Mais des sources proches des négociations nous font savoir que le combat aura lieu le 1er Janvier 2018.