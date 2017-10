Vidéo: Baye Oumar Niasse raconte le calvaire qu'il a vécu avec Koeman à Everton: «il a tout fait pour me compliquer la vie »

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Octobre 2017 à 18:10 | | 0 commentaire(s)|

Mis à l’écart et presque banni en juillet 2016 par son coach, Ronald Koeman, Baye Oumar Niasse a pris son mal en patience. L’international sénégalais a été d’abord envoyé chez les U21 d’Everton avant d’être prêté à un autre club anglais, Hull City, en janvier 2017. Malgré ses 4 buts en 17 matchs avec les Tigers, le club est condamné à la relégation, et l’option d’achat de 10 millions de livres est levée. Baye Oumar Niasse est alors obligé de retourner à Everton.

Avec le départ de Romelu Lukaku et face à un manque criard d’attaquants, Koeman n’avait plus d’autre choix que de garder Niasse. Cette saison, il est le meilleur attaquant de Everton avec un ratio de 1 but toutes les 51 minutes. Lors d’un entretien, l’attaquant sénégalais raconte le traitement que lui réservait Koeman pour le pousser à bout.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook