Vidéo-Bilan des 5 ans: « Le président Macky Sall a échoué, il a fait son wax waxett légendaire", dixit Mamadou Lamine Diallo

Rédigé par Landing DIEDHIOU le 26 Mars 2017 à 00:13 | Lu 1001 fois

L’Etat-major de Manko Wattu Sénégal qui était en conclave ce samedi à la permanence du Grand parti, a peint un tableau sombre des 5 ans du président Macky Sall à la tête de la magistrature suprême. Selon le coordonnateur, Mamadou Lamine Keita, le chef de l’Etat a échoué. A en croire l’honorable député, « toutes les promesses du président Macky Sall n’ont pas été respectées notamment celle de réduire son mandat à 5 ans et de le se faire appliquer en lieu et place des 7 ans et c’est la justice qui est utilisée pour déshonorer les opposants».