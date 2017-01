Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Vidéo : Booba au Gabon pour le show d’ouverture de la CAN 2017 ? Rédigé par leral.net le Lundi 9 Janvier 2017 à 21:34 | | 0 commentaire(s)|

La Coupe d’Afrique des Nations commence cette semaine au Gabon, qui organise une fois de plus cette édition après la co-organisation avec la Guinée-Equatoriale en 2012.



L’hymne de cette année a réuni plusieurs grands acteurs de la musique en Afrique. L’incontournable Patience Dabany, la camerounais Magasco, le nigérian J Martins, l’ivoirien Serge Beynaud et bien d’autres.



C’est sûrement sur ce ton de bonne ambiance musicale que la CAN va continuer lors de son ouverture. Il se pourrait, selon une information qui circule depuis sur la toile, que le rappeur Booba soit l’invité prestige de cette cérémonie. La présence du rappeur à Libreville ce 14 janvier a également été confirmée par le site Gabonbuzz. De son côté, l’auto-proclamé Duc de Boulogne n’a pas encore réagi.



Le rappeur d’origine sénégalaise, même s’il vit depuis plusieurs années aux USA, est toujours assez bien connu en Afrique. La preuve, son dernier concert à Dakar est resté un show exceptionnel. Son clip DKR en hommage à Dakar, a déjà reçu la distinction de single d’or pour plus de 10 millions de streamings enregistrés.



L’information n’est pas loin de se confirmer dans la mesure où on connaît l’attachement de l’Etat gabonais à la musique urbaine, et surtout au rap. A plusieurs reprises il a financé l’arrivée des grandes stars mondiales pour des shows au Gabon, et on a vu le président ALI monter sur scène avec des rappeurs et faire preuve de son talent d’ancien artiste.



D’une manière ou d’une autre, le président Ali Bongo veut mettre tous les moyens sur pied pour marquer le grand coup et gagner encore plus de légitimité.

Banda Diallo AFRK.MAG



