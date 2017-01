Vidéo: CAN 2017 Cameroun-Sénégal: Les propos d’Aliou Cissé, peu rassurants pour les Lions de la Téranga…

Jeudi prochain, débutera les quarts de final de la coupe d’Afrique des Nations Gabon 2017.



Et l’une des rencontres les plus attendues à cet effet, est celle qui opposera deux Lions: ceux de la Téranga du Sénégal aux Lions indomptables du Cameroun.



En prélude à cette rencontre, l’entraîneur sénégalais Aliou Cissé, avait bien voulu répondre aux questions de quelques journalistes.



C’était lundi dernier, lors de la conférence de presse d’après-match. Alors que la rencontre qui opposait le Sénégal à l’Algérie venait de se solder sur un score nul de deux buts partout.



A la question de savoir comment l’entraîneur sénégalais entrevoyait le match Cameroun-Sénégal comptant pour les quarts de finale, Aliou Cissé s’est montré très humble dans sa déclaration « Le Cameroun est favori, ils ont des très bons joueurs, et un entraîneur expérimenté, moi je suis jeune entraîneur, on est honoré en tout cas de les rencontrer en quarts de finale, donc c’est à nous de nous mettre à niveau par rapport à eux » a déclaré le Coach du Sénégal.



Il faut dire que ce match qui oppose le Cameroun au Sénégal est une rencontre tout à fait particulière pour l’entraîneur. En effet, la dernière fois que le Cameroun a éliminé le Sénégal à la CAN, Aliou Cissé jouait pour le Sénégal. Ce souvenir est resté dans sa mémoire parce qu’il avait raté le pénalty qui devait sauver les Lions de la Teranga.



Aujourd’hui ce même Aliou est sur le banc, mais cette fois en tant que Sélectionneur. Même s’il est resté humble dans ses propos lors de la conférence de presse, sans doute c’est une occasion pour lui de prendre sa revanche.



Borel.AFRK.MAG

