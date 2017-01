Vidéo-CAN 2017: L'Egypte élimine le Maroc par un but à zéro et se qualifie pour les demi-finales Dimanche, au stade de Port-Gentil, l'Égypte s'est qualifié en demi-finale en battant de justesse le Maroc (1-0) grâce à un but de Kahraba à la 88e minute. Il retrouve le Burkina Faso en demi-finale.

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Janvier 2017 à 21:07 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook