Vidéo-CAN 2017: l'Egypte se défait du Burkina Faso et se qualifie pour la finale

L'Egypte s'est imposée ce mercredi soir face au Brukina Faso lors de la première demi-finale de la CAN disputée au Gabon. Il a fallu attendre les tirs au but pour départager les deux formations qui se sont neutralisées au bout du temps réglementaires (1-1) et qui n'ont pas pu faire la différence lors des prolongations. L'Egypte se qualifie donc pour la finale qu'elle disputera dimanche prochain face au vainqueur du duel entre le Ghana et le Cameroun.



Les Pharaons, déjà vainqueur de cette compétition à sept reprises (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010), ont ouvert le score grâce à Salah (67'), mais les Étalons ont directement répondu par Bancé (73').



Lors de tirs au but, les Burkinabés A. Traoré, Diawara, Yago ont converti leurs tentatives mais Kouakou et B. Traoré ont échoué. Du côté égyptien, si El-Said a raté le premier tir, Sobhi, Hegazy, Salah et Warda ont tous fait trembler les filets. Regardez en résumé la séance de tirs au but...



