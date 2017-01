Vidéo: CAN 2017, les hymnes ne partent pas, la CAF présente ses excuses Avant le coup d’envoi de la deuxième rencontre de la CAN 2017, ce samedi entre le Burkina Faso et le Cameroun, les deux équipes ont dû chanter leur hymne a cappella après un problème technique.

Premier couac pour la CAN 2017. Après une cérémonie d’ouverture déroulée sans problème (même si le stade n'était pas plein), avec notamment Booba au micro, le deuxième match de la compétition a été marqué par un dysfonctionnement technique. En effet, les hymnes du Burkina Faso et du Cameroun n’ont jamais démarré à Franceville.



Les hymnes a cappella



Après quelques minutes d’attente, les joueurs ont donc décidé de les chanter a cappella. Après ce léger « incident », la Confédération africaine de football (CAF) a présenté ses excuses, dans un communiqué, pour « une défaillance du système de sonorisation qui a perturbé le coup d'envoi de la rencontre. »

