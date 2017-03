Vidéo- CAN U20: Le Sénégal bat le Cameroun et se qualifie en demi-finale (2-0)

Rédigé par ( La rédaction ) le 5 Mars 2017 à 16:37 | Lu 515 fois

Le Sénégal a pris sa revanche sur le Cameroun, battu 2 à 0 ce dimanche en match de clôture de la dernière journée du premier tour de la CAN U20. Cette victoire conforte la main mise du Sénégal dans son groupe avec sept (7) points en trois (3) rencontres (2 victoires et un match nul) et relègue l’Afrique du Sud à la deuxième place, malgré sa victoire sur le Soudan.