Vidéo-Calcio : But de Keita Baldé (Pescara 2-6 Lazio)

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Février 2017 à 17:10 | | 0 commentaire(s)|

La Lazio Rome a retrouvé la victoire contre Pescara (6-2), grâce à un quadruplé de Marco Parolo et un but de Keita Baldé de retour de la CAN. Regardez





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook