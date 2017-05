Vidéo-Canada: Un lion de mer tire une petite fille dans l'eau

Il faut éviter de titiller un lion de mer. La scène se déroule samedi à Richmond, ville à côté de Vancouver, sur la côte ouest du Canada. Alerté par la présence d'un attroupement devant les docks de la ville, un étudiant du nom de Michael Fujiwara s'approche et voit que ces personnes sont attirées par la présence d'un lion de mer dans les eaux du port. Il commence alors à filmer l'animal, très proche du quai. Tellement proche qu'après avoir été appelé par une partie du groupe, le lion de mer attrape une petite fille par la robe avec sa gueule et la tire dans les eaux du Pacifique.



Rapidement aidée par un homme qui n'a pas hésité à plonger du quai pour la sortir du port, l'enfant ne souffre d'aucune blessure. «Elle et sa famille semblaient secouées, raconte à CBC Michael Fujiwara. Ils étaient sous le choc.» Mais pourquoi l'animal est-il passé à l'attaque ? Selon Andrew Trites, directeur d'une unité de recherche sur les mammifères marins à l'université de Colombie-Britannique, le lion de mer aurait été attiré par la robe de la petite fille.



«Il a pu penser que c'était de la nourriture, explique-t-il. Mais ma première réaction quand j'ai vu cette vidéo, a été de me dire à quel point certaines personnes peuvent être stupides car elles ne respectent pas les animaux sauvages. C'est un mâle, un gros animal et pas un artiste de cirque. Ils ne sont pas habitués à être si proches des gens.»