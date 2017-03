Vidéo- Ce gardien de but est fou regardez!! Nous sommes au pays de Galles et ce gardien de but d’une équipe locale a d’abord une baraka incroyable, puisqu’il voit le penalty de l’équipe adverse repoussé par sa barre transversale avant une reprise expédiée sur l’un de ses poteaux… La troisième tentative pour le camp d’en face est cependant la bonne. Un but encaissé visiblement insupportable pour ce portier gallois au sang chaud !

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Mars 2017 à 19:04 | | 0 commentaire(s)|



