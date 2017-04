Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Vidéo-Céline Dion se sépare du remplaçant de René Angélil Rédigé par leral.net le Samedi 8 Avril 2017 à 20:45 | | 0 commentaire(s)| Céline Dion perd à nouveau un proche. Son manager Aldo Giampaolo qui avait remplacé René Angélil vient de décider de quitter la chanteuse québécoise.

C'est une bien triste nouvelle pour Celine Dion. Un peu plus d'an après la mort de René Angelil , Aldo Giampaolo, son homme de confiance vient de donner sa démission à la chanteuse québécoise. C'est le mari de l'artiste en personne qui avait nommé le manager pour qu'il puisse lui succéder dès juin 2014. En effet, René Angéliln'était plus capable de remplir complètement sa tâche de manager à cause de sa maladie.

"Aldo a fait partie de mon équipe de mana­ge­ment depuis quelques années et il se retire main­te­nant pour des raisons person­nelles et fami­liales. J'appré­cie sincè­re­ment ce qu'il a fait pour ma carrière et je respecte sa déci­sion. Je lui souhaite tout le meilleur pour ses projets futurs," a alors déclaré Céline Dion dans un communiqué.

Depuis l'annonce de sa démission, Aldo Giampaolo a expliqué les raisons de son départ lors d'une interview accordée à TVA, une chaîne québécoise. "Gérer une double carrière (en français et en anglais) comme celle de Céline, c'est difficile quand on a des jeunes enfants (3 et 7 ans). Je trouvais que je négligeais énormément ma famille. C'est quelque chose que je ne pouvais pas continuer à faire. Ce n'est pas facile de partir d'un travail aussi passionnant," a-t-il ainsi déclaré tout en précisant qu'il était "très fier" du travail accompli ces dernières années.

Malgré son départ, Aldo Giampaolo n'a pas manqué de saluer Céline Dion et "l'artiste très inspirante" qu'elle était. S'il avoue ne pas connaître son remplaçant, il dit faire confiance à la diva qui, selon lui, est une femme d'affaires aguerrie. "René doit être très fier," a-t-il conclu.

Selon le manager, Céline Dion n'a pas discuté cette démission, comprenant complètement les raisons familiales qui ont conduit à cette décision.





