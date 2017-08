Vidéo – Ces émigrés sénégalais, gambiens passent leurs dernières heures en Italie

L’Italie est devenue un enfer pour les émigrés, surtout clandestins ou SDF. Des contrôles inopinés et ce, dans toutes les grandes artères, sont opérés et des centaines d’émigrés sont arrêtés.

La plupart sont des Sans Domicile Fixe (SDF) et certains sont venus par la Méditerranée, par la voie maritime. Dans ce lot, les Sénégalais, les Gambiens, les Guinéens, bref la sous-région constitue la frange la plus représentative. Regardez.

