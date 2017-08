Vidéo-Chantages sur Whatshapp, Youtube, facebook : Les Sénégalais donnent leur avis

Whatshapp, facebook, Snapchat etc. Les réseaux sociaux sont devenus dangereux au Sénégal. Entre chantage, délation et vengeance, Whatshapp, facebook, Snapchat sont devenus le lieu de prédilection de la délinquance et où sont valorisées les anti-valeurs. Raison pour laquelle, Leral.net est allé tendre le micro aux Sénégalais. Reportage.



