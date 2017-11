Vidéo-Cheikh Bamba Dièye à Macky Sall : « Le monstre qui est tapi derrière le rideau, doit rire au nez, mais … »

Sans le citer nommément, le député Cheikh Bamba Dièye a accusé le Président Macky Sall de vouloir instaurer les pratiques anti-démocratiques dont il a été lui-même victime sous le régime de l’ancien président Abdoulaye Wade.



«Le monstre qui est tapi derrière le rideau, doit rire au nez, mais rira bien qui rira le dernier. Ici, à l’Assemblée nationale, je me souviens qu’il m’a convoqué dans son bureau alors qu'il était président de l’Assemblée nationale. Il pleurait en me disant que les gens l’ont accusé, et ce dont on l’accuse, n’était pas vrai. Je me suis démené avec beaucoup d’autres députés pour le défendre », a-t-il rappelé, faisant allusion à la convocation de Karim Wade, alors ministre et président de l’Anoci, à l’Assemblée nationale.



«Ce qui est anormal et qui déchire le cœur, c’est cet individu-là, devenu président de la République, qu’on avait supporté par la justice et la Constitution, qui est en train de créer les conditions pour décapiter un adversaire politique. Ce n’est pas ça la démocratie », a-t-il ajouté.







Leral.net