Vidéo-Cheikh T. Bâ sur l'attaque de son domicile: "C'est indigne et inacceptable pour une démocratie" Le Directeur général des impôts et domaines, dont le domicile a été attaqué cette nuit vers les coups de 20 heures par des individus mal intentionnés qui seraient du camp de l'opposition, a condamné avec la dernière énergie cet acte "indigne et inacceptable d'une démocratie".

Selon Cheikh Ameth Tidiane Bâ, les auteurs lâches de cette barbarie vont être démasqués et traduits devant la justice.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juillet 2017 à 01:07



