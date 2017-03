Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Vidéo-Chinois tué à Paris: des heurts lors d'un rassemblement dans le XIXe arrondissement Rédigé par la rédaction le 29 Mars 2017 à 23:50 | Lu 84 fois Un rassemblement en hommage au ressortissant chinois tué dimanche par un policier à Paris a réuni plusieurs centaines de ses compatriotes devant le commissariat du XIXe arrondissement ce mardi soir.

Après la mort d'un ressortissant chinois dimanche à Paris lors d'une intervention de la police à son domicile, plusieurs centaines de manifestants se sont réunis ce mardi soir devant le commissariat du XIXe arrondissement, près du quartier où l'homme a été tué, aux cris de "police assassin" ou "injustice, injustice".



Ce même soir, le préfet de police Michel Cadot a reçu des représentants de la communauté asiatique. La veille, un rassemblement de 150 personnes au même endroit avait dégénéré. Sur les 35 personnes interpellées, neuf étaient toujours en garde-à-vue mardi soir, selon la préfecture de police. Le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl a condamné "fermement ces violences à l'égard des forces de l'ordre" et les a assurées "de son plein soutien".



Dimanche, Shaoyo Liu, un père de famille chinois, a été atteint, à son domicile, par le tir d'un policier usant de son arme de service alors qu'il agressait avec des ciseaux un autre agent, selon la police. Selon une source proche de l'enquête, "un voisin avait appelé la police pour signaler la présence d'un homme se déplaçant dans les parties communes avec un couteau à la main".



Des versions divergentes



Dans un communiqué, la préfecture de police a précisé "la chronologie" des faits "présentée par les services de police": "Alors que la porte s'entrouvrait brièvement puis se refermait" lorsqu'ils se présentaient devant le domicile, et que des "cris" et des "pleurs redoublaient", les policiers ont "forcé la porte". "Dès leur entrée dans les lieux, Monsieur Shaoyo Liu portait un coup à l'un des policiers avec une paire de ciseaux", le blessant à l'aisselle. "Alors que l'agresseur tentait de porter un nouveau coup au fonctionnaire blessé, un des policiers effectuait un tir de riposte avec son arme de service pour protéger son collègue".



Une version contestée par la famille du défunt. Pour l'avocat de celle-ci, Maître Calvin Job, "les conditions d'une bavure policière sont réunies". "Nous envisageons de porter plainte", a-t-il dit. L'avocat se pose "la question de la proportionnalité" du tir policier effectué selon lui "sans sommation". Il n'y a eu "aucun différend familial", a-t-il ajouté. L'homme, qui se trouvait avec ses enfants, était "en train de tailler des poissons avec des ciseaux".



L'affaire dépasse les frontières



Alors que ces versions divergentes se font face, SOS Racisme a réclamé dans un communiqué "une enquête sérieuse, exempte de toute conclusion pré-établie". Son président, Dominique Sopo, a commenté : "il serait bon que les policiers ne confondent pas un père de famille chinois en train de faire la cuisine avec un yakuza japonais armé et en train de les agresser".



Ce fait divers a dépassé les frontières. La Chine a demandé mardi à la France de garantir "la sécurité et les droits" de ses ressortissants et "exigé" que Paris fasse "toute la lumière sur cette affaire". La sécurité des ressortissants chinois est "une priorité des autorités françaises", a répondu le ministère français des Affaires étrangères.



