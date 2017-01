Vidéo : Coaching d'Aliou Cissé, les Sénégalais se prononcent...

La première sortie des Lions de la Téranga a été saluée dans son ensemble, après une large victoire sur la Tunisie (2-0). Pour analyser en profondeur, Leral.net a tendu son micro aux Sénégalais pour en savoir plus sur leur appréhension sur le coaching d'Aliou Cissé et la prestation des Lions.

Et chacun y va de ses commentaires, pour certains il y avait un décalage entre le milieu et la défense. Pour d'autres, les choix d'Aliou Cissé laissent à désirer.



Mercredi 18 Janvier 2017 à 14:22