Vidéo-Comment économiser de l'électricité?

En adoptant des réflexes simples et en se procurant des équipements adaptés permettant de réduire la consommation d’électricité et de réaliser des économies. Des astuces simples et pratiques pour payer moins Astuce n°1 : misez sur les heures creuses Faites fonctionner de préférence vos électroménagers pendant les heures creuses, de 10 h 30 le soir à 6 h 30 le matin en général (les horaires varient en fonction des régions !), car l’électricité y est environ 40 % moins chère.

Astuce n°2 : quel four utiliser ? C’est paradoxal mais sachez que le four micro-ondes est au moins 10 fois moins gourmand en énergie au four traditionnel

Astuce n°3 : quels appareils électroménagers ? Choisissez des appareils à basse consommation. Les appareils de caté­gorie A+++ sont plus chers, mais consom­ment jusqu’à 10 fois moins. L’appli ecoGator de l’association TopTen peut vous y aider.

Astuce n°4 : quelles ampoules pour la maison ? Remplacez vos ampoules traditionnelles par des ampoules à économie d’énergie (ampoules basse consommation, ampoules LED) qui durent trois fois plus et consomment trois fois moins. Pensez également à profiter au maximum de la lumière du jour… gratuite.

Astuce n°5 : où mettre le congélateur La consommation du congélateur dépend de l’écart de température avec l’extérieur, donc il vaut mieux le placer dans une cave, dans une dépendance non chauffée.

Astuce n°6 : entretenez votre frigo Dégivrez régulièrement votre réfrigérateur avant que la couche de givre n’atteigne 3 mm d’épaisseur, ce qui vous permettra d’économiser jusqu’à 30 % de sa consommation d’électricité.





D’autres astuces pour réduire sa facture d’électricité Astuce n° 7 : faites attention au réfrigérateur Lorsque vous préparez le repas, sortez du réfrigérateur tout ce qu’il vous faut avant de commencer, vous éviterez la déperdition d’air froid.

Astuce n°8 : on sort les casseroles ? Préférez la cocotte-minute aux casseroles, car elle est au moins 60 % plus économe.

Astuce n°9 : bien faire cuire les aliments Une plaque de cuisson électrique chauffe encore pendant 15 min après avoir été éteinte, exploitez cette chaleur lors des cuissons longues et pensez à mettre un couvercle sur vos casseroles : les temps de cuisson ou de chauffage seront plus courts.

Astuce n°10 : attention à la mise en veille Ne laissez aucun appareil électrique en veille. Débranchez-les dès que vous ne les utilisez plus, si possible.

Astuce n°11 : l’heure compte Faites fonctionner votre chauffe-eau pendant les heures creuses.

Astuce n°12 : contrôlez la maison Utilisez les programmateurs pour gérer l’utilisation de votre chauffage quand vous êtes absent. 19 degrés Celsius suffisent dans un séjour, 16 degrés Celsius dans une chambre la nuit.

Astuce n°13 : la douche, bien sûr Privilégiez la douche à la baignoire, car elle consomme environ 70 % moins d’eau chaude.

Quant aux robinets, pensez à installer des économiseurs d’eau, ils vous permettront de diminuer de moitié la consommation d’eau puisqu’ils font couler 6 litres d’eau par minute alors qu’un robinet simple en fait couler entre 10 et 17 litres.

Astuce n°14 : quelles piles utiliser ? Sans grande surprise, préférez les piles rechargeables ! Elles restent plus économiques et respectueuses de l’environnement. Une pile rechargeable supporte 400 à 1000 charges.

Astuce n°15 : une bonne isolation Isolez au mieux votre maison. Une isolation efficace peut vous faire gagner jusqu’à 30 % sur votre facture d’énergie. Les aides financières peuvent vous permettre d’alléger le budget travaux.



