( Vidéo ) Concours International de Coran de Dubaï : la prestation du candidat sénégalais Mouhamadoul Bachir SAMB

Voici la prestation de Mouhamadoul Bachir SAMB qui représente, en ce moment, le Sénégal au plus prestigieux concours de Tajwid au monde, le «Dubaï International Holy Quran Award ». Il sera jaugé sur son niveau de mémorisation du Saint Coran et la maîtrise des arcanes de la récitation à partir de la typologie « Wash », forme de lecture très répandue au Sénégal et en Afrique du nord.

Samedi 10 Juin 2017