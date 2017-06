Vidéo Conférence des Cadres de BBY : « Bilan de la 12e législature… cohabitation entre pouvoir et opposition… », Abdoulaye Makhtar Diop livre ses impressions

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Juin 2017 à 13:53

A quelques encablures des élections législatives, les jeunes cadres de Benno Bokk Yakaar, ont organisé ce samedi 17 juin, une conférence animée par le professeur Ismaïla Madior Fall sur thème : "Le rôle et la place du député dans un régime présidentiel". Prenant part à cette rencontre à la Maison de presse, le Grand Serigne de Dakar, par ailleurs député à l’Assemblée nationale, a livré ses impressions sur le bilan de la 12e législature.



A en croire Abdoulaye Makhtar Diop, la douzième législature est une excellent législature et les ministres qui sont en face de ces députés là, savent qu’ils ont affaire à des élus d’une très grande qualité ayant participé à la fabrication des lois dans ce pays. Concernant le profil de certains députés souvent mis en cause, le Grand Serigne de Dakar se dit favorable à ce que toutes les spécificités de la société soient représentées sans distinction aucune.



En perspective de la 13e législative, Abdoulaye Makhtar Diop exclut toute idée de cohabitation qui, selon lui, relève simplement d’une notion française mais qui n’a pas sa raison d’être au Sénégal, du fait qu’il n’y a aucun dispositif législatif qui oblige au Président de passer par une loi.

