Vidéo: D'un retourné sublime, Emre Can nous offre un des buts de la saison Emre Can vient de faire hurler les fans de la planète football. Le milieu de terrain allemand de Liverpool a ouvert le score à Watford lundi, et de quelle manière ! A la réception d'un ballon en cloche de Lucas Leiva, Can s'envole pour un retourné techniquement parfait qui vient se loger en pleine lucarne. Une inspiration de génie à savourer jusqu'à plus soif.

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Mai 2017 à 00:32 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook