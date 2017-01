Vidéo- Débat entre l'ancien président Sow et le candidat Serigne Mbacké Ndiaye Rédigé par leral.net le Samedi 28 Janvier 2017 à 18:17 commentaire(s)| Serigne Mbacké Ndiaye a largement dominé ce débat entre lui et l'ex président Sow, après deux ans à la tête de l'organisation. Aujourd'hui, il ne peut pas nous dire ce qu'il a accompli et pas de bilan égale bilan négatif...



