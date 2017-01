Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Vidéo: Découvrez la nouvelle brosse à cheveux connectée à votre smartphone Rédigé par leral.net le Samedi 7 Janvier 2017 à 15:01 | | 0 commentaire(s)| Messieurs, si vous cherchez un cadeau pour la Saint Valentin, vous pouvez offrir à votre chérie la nouvelle brosse à cheveux connectée à un smartphone. Mesdames, grâce à cette brosse connectée, vous recevrez une notification sur votre téléphone, si une autre femme l’utilise. Vous saurez l’état de ses cheveux.

Les créations évoluent de manière considérable ces dernières années. Tous les objets sont connectés à internet. Vous pouvez même effectuer des appels ou aller sur internet grâce à votre montre. Bientôt, vous allez pouvoir appeler avec vos peignes.





La dernière trouvaille des chercheurs est une brosse connectée. Vraiment, ils n’ont pas fini de nous surprendre. Cette brosse a été crée par Kérastase qui, a mis au point la Kérastase Hair Coach, toute première brosse conçue en partenariat avec Withings, le leader de la santé connectée. Elle a été conçue pour aider les utilisateurs à prendre soin de leurs cheveux. Elle coûte environ 200 euros soit 132000 f cfa.



Cette brosse connectée est dotée de capteurs, haute technologie. Elle est capable de mesurer la pression exercée sur le cuir chevelu lors du coiffage, de compter toute seule le nombre de coups de brosse et de vous alerter en cas de gestes trop brusques. Elle est également pourvue d’un micro. En outre, la Kérastase Hair Coach indique également l’état de santé général des cheveux, c’est à dire la souplesse, la sécheresse, la résistance etc. de vos cheveux, tout en captant le son généré par le brossage.





Enfin, grâce à l’application coordonnée, cette smart brosse donne aussi des conseils ciblés et dresse l’ordonnance idéale pour s’assurer une chevelure pleinement épanouie.



Voir vidéo:

LARISSA K.AFRKMAG



Accueil Envoyer à un ami Partager