Vidéo-Déguerpissement à Yoff : les mécaniciens n'avaient que leurs yeux pour regarder

L'opération déguerpissement s'est faite à Yoff et les mécaniciens viennent d'être délogés. Ces lieux aux alentours de l'aéroport sont désormais libres et fini l'encombrement. Leral.net est allé faire un tour pour en savoir plus sur cette opération. Regardez!!

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Janvier 2017 à 21:42 | | 0 commentaire(s)|