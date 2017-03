Vidéo: Demba Ba a rendu visite à ses anciens co-équipiers de Chelsea dans les vestiaires

Frank Lampard a tout naturellement volé les gros titres avec sa visite et son discours à mi-temps samedi, mais il n'était pas le seul ancien Bleu à faire une apparition au Pont ce week-end dernier. Demba Ba s'est arrêté pour discuter aussi, et comme nous pouvons le voir sur la vidéo ci-dessus, qui comprenait une belle et joyeuse étreinte de son "frère" Eden Hazard, aussi.

