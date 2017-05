Vidéo: Demba Bâ retrouve les terrains et les buts Demba Bâ a retrouvé la santé, les terrains et le chemin des filets. Plus d'un an après sa grave blessure, l'attaquant sénégalais a rejoué ce dimanche et inscrit son premier but.

Pour le compte de la 29e journée du championnat turc, il a sauvé l'honneur de son équipe, Besiktas, battu (1-3) par Basaksehir du Togolais Adebayor.

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Mai 2017 à 22:46 | | 0 commentaire(s)|



