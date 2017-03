Vidéo-Des pompiers manifestent à Paris « pour plus de moyens »

Sept syndicats de sapeurs-pompiers ont appelé à un mouvement de grève, avec une manifestation nationale, mardi 14 mars à Paris. Quelques centaines d’entre eux ont défilé de la place de la République jusqu’à la place de la Nation.



Les pompiers dénoncent les baisses d’effectif et leurs conséquences. Outre de meilleures perspectives de carrière, les manifestants demandent plus de moyens, et la garantie de moyens de secours aux personnes.



Unité militaire fonctionnant à part du reste des services départementaux, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris n’a participé ni à la grève ni à la manifestation. Dans la capitale et en Ile-de-France (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), les sapeurs-pompiers de Paris ont donc assuré l’ensemble de leurs missions habituelles, notamment les secours d’urgence.



