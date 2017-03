Vidéo: Diamniadio Lake City : un projet révolutionnaire unique en Afrique de l’Ouest

Le Sénégal vient de ravir la vedette aux participants du MIPIM (Marché International des Professionnels de l’Immobilier) de cette année qui se tient actuellement à Cannes, en France du 14 au 17 mars 2017. En effet, le MIPIM est le plus grand salon international des professionnels de l’immobilier réunissant 23 000 participants, 2600 sociétés exposantes, 90 pays représentés, 5300 investisseurs, 5800 CEOS dont les acteurs les plus influents de tous les secteurs de l’immobilier (bureaux, résidentiels, commerces, santé, sport, logistique, industriel, etc.) pour quatre jours de conférence et de networking, offrant un accès inégalé aux plus grands projets de développement immobilier dont le Projet Diamniadio Lake City de SEMER Investissement Group du développeur sénégalais Diène Marcel Diagne, est sans nul doute le plus grand attrait de cet événement.





M. Diène Marcel DIAGNE, PDG de SEMER Investment Group a dévoilé pour la première fois la maquette du projet Diamniadio Lake City (DLC) dont le coût est estimé à 2 milliards de dollars américains, soit 1300 milliards FCFA. Interviewé par Wall Street Journal, Financial Times, The Guardian ainsi que la chaîne de télévision France 3 en présence de M. Seydou Sy SALL, Délégué Général du Pôle Urbain de Diamniadio, M. Abdou Karim FOFANA, Directeur Général AGPBE et M. Ibrahima KANE DG FONSIS, il a rappelé la pertinence de ce projet futuriste qui selon lui, allie nature et culture pour baliser l’avenir.





« Diamniadio Lake City est un projet unique en Afrique de l’Ouest qui s’est inspiré de la vision du Président Macky Sall, qui à travers le Plan Sénégal Emergent, a apporté des changements socio-économiques structurels de grande envergure mettant le Sénégal sur une orbite confortable en vue d’une atteinte effective de l’émergence en 2035. Ce projet qui contient des espaces résidentiels, des hôtels, un quartier des affaires composé d’une fashion avenue, des espaces d’excursion et de divertissement a été conçu en réponse aux aspirations nouvelles d’une population sénégalaise qui assume sa modernité, son style de vie High-class et son goût prononcé pour l’élégance.





Diamniadio Lake City, très attendu par les partenaires et clients étrangers qui voient en la stabilité du Sénégal et l’hospitalité de son peuple, une force majeure est un projet audacieux qui jure d’avec la timidité et le manque de culture du risque qui caractérisent souvent les hommes d’affaires africains. Qui plus est, la stabilité politique du Sénégal est aujourd’hui alliée à des opportunités d’affaires rendues plus viables par la bonne gouvernance, le caractère propice de l’environnement sénégalais des affaires ainsi que la récente découverte de pétrole et de gaz naturel.





M. Diène Marcel DIAGNE, ce Sénégalais de 35 ans, qui a déjà à son actif plusieurs réalisations dans le domaine de l’énergie avec une décennie d’expérience, a travaillé en Amérique du Nord, en Europe, en ASIE, en Afrique pour le compte de grands groupes internationaux tels que Vamed Engineering Gmbh (Austria), Elektro Merl GmbH (Austria),Siemens Energy AG (Allemagne), Kalpataru Power Transmission Limited (INDE) où il était et continue d’être en charge du développement de projets en Afrique en général et au Sénégal en particulier. Il a encore inscrit le Sénégal dans le panthéon des nations modernes dont « osez le développement »pourrait être la nouvelle devise. Voilà un exemple de réussite à montrer en modèle à la jeunesse et une initiative que l’on devrait célébrer. Vivement que nos hommes d’affaires s’en inspirent librement pour le bien du Sénégal et de l’Afrique.





M. Diene Marcel DIAGNE fait partie du conseil d’administration de la HOLDING SEMER INVESTMENT Group basée à Dubaï Emirat Arabes Unis ou il officie en tant que Vice-Président Directeur Général.